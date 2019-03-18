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США задумались о новых санкциях против России из-за Венесуэлы

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В Конгрессе США представили законопроект о введении ограничений на въезд в страну для россиян и граждан других стран, которые «оказывают влияние в Венесуэле». Документ, автором которого стал член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц, опубликован на сайте Конгресса США.

Согласно проекту закона, в качестве рестриктивных мер предусматривается запрет на выдачу виз и въезд в Соединенные Штаты лицам, «которые действуют от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности». Под ними подразумеваются, как уточняют авторы документа, армия, национальная гвардия, разведка, полиция и следственные органы МВД Венесуэлы.

Кроме того, отмечается, что иностранцы, уже получившие разрешительные документы на въезд, могут их лишиться.

В тексте законопроекта также говорится об увеличении российского присутствия в Западном полушарии, что «вызывает беспокойство США и союзников в регионе». В частности, авторы напомнили об отправке в Венесуэлу в декабре прошлого года двух стратегических ракетоносцев Ту-160, тяжелого военного транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 российских воздушно-космических сил.

Помимо этого, в проекте говорится о финансовой помощи, которую Москва оказывает Каракасу. Так, 12 марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы, несмотря на наложенные Вашингтоном на Боливарианскую Республику санкции.

28 февраля законопроект был направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США.

Ранее в марте стало известно, что США ввели санкции против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Отмечалось, что он является «спасательным тросом» для режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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