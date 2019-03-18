Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес в своем Twitter.

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Она пояснила, что это необходимо для глубокой реструктуризации деятельности правительства, и чтобы защитить родину Боливара и Чавеса от любой угрозы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

В конце января Вашингтон ввел новый пакет санкций против правительства Мадуро. В частности, они включают в себя блокировку американских активов PDVSA и долларовой выручки от поставок топлива. Частичный доступ к ним получил Гуайдо.

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