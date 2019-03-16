Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов

Венесуэльская оппозиция получила контроль над базирующейся в США нефтяной компанией Citgo — «дочкой» государственной венесуэльской PDVSA. Об этом в Twitter заявил самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо.

«Они [власти Венесуэлы] хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив», — написал Гуайдо.

При этом действующего президента Николаса Мадуро он назвал «узурпатором», которого необходимо остановить, для чего оппозиция намерена объединиться.

Таким образом, Гуайдо подтвердил, что Citgo получила лицензию Минфина США и сможет продолжить работу в стране в ближайшие 18 месяцев. Соответствующее сообщение Вашингтон опубликовал 14 марта.

Citgo владеет сетью нефтеперерабатывающих заводов в США, а также занимается транспортировкой и продажей нефти и нефтепродуктов. В конце января, после того, как Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, компания попала под санкции Вашингтона. Ей было разрешено проводить операции, но запрещено переводить выручку на счета PDVSA.

В конце февраля стало известно, что Citgo формально разорвала отношения с PDVSA, перестав выплачивать дивиденды. До этого сторонники Гуайдо назначили собственных представителей в советы директоров PDVSA и Citgo.

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