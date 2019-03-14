Американцам рекомендовали покинуть Венесуэлу

Госдепартамент США рекомендует своим гражданам покинуть Венесуэлу из-за отсутствия в Боливарианской Республике американских дипломатов. Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

Он пояснил, что в случае неприятностей граждане США останутся в Венесуэле без консульской поддержки.

12 марта глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что американские дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов. В тот же день 12 марта стало известно, что США отзовут всех дипломатов, которые еще остаются в Венесуэле, до конца недели.

По утверждению Палладино, Вашингтон ранее на этой неделе отозвал визы у 340 дипломатических работников из Венесуэлы. Из них 107 — «бывшие дипломаты Мадуро и члены их семей».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Николаса Мадуро.

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