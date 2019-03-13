В рекордном госдолге России нашли венесуэльский след

Повышенный спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны иностранцев, приведший к рекордному за последние полтора года размещению госдолга, мог быть спровоцирован инвесторами из Венесуэлы, пишет РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

По данным издания, Каракас мог вложить в российские гособлигации доход от недавней продажи золота из резервов местного Центробанка. Еще одна причина такого шага — в желании сохранить свои сбережения в условиях политической и экономической напряженности в стране: вложения в российский долг безопасны с точки зрения возможных западных санкций против Венесуэлы и ее активов.

О возможной продаже правительством Венесуэлы золота из резервов в феврале рассказали оппозиционные депутаты местного парламента, спикер которого Хуан Гуайдо ранее объявил себя временно исполняющим обязанности президента. По их словам, всего Каракас мог продать 81 тонну золота, а покупателями выступили ОАЭ и Турция.

12 марта Центробанк России сообщил, что в феврале инвесторы-нерезиденты выкупили рекордный с сентября 2017 года объем размещаемых Минфином ОФЗ — на 28,5 миллиарда рублей. Таким образом их доля среди держателей российского госдолга выросла с 25 до 25,5 процента. По оценке регулятора, повышенный спрос могла обеспечить узкая группа иностранцев.

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