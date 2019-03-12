России рекордно дали в долг

Иностранные инвесторы в феврале купили облигации федерального займа (ОФЗ) на 46 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка, опубликованном на его сайте. Это наибольший показатель за последние полтора года — с сентября 2017-го.

Большая часть вложений — на 28,5 миллиарда рублей — была произведена в ходе последнего из девяти аукционов Минфина в феврале. «При этом круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов», — говорится в обзоре.

Опрошенные РБК экономисты назвали ситуацию странной: повышенный спрос на российские гособлигации со стороны нерезидентов привел к повышению их доходности, хотя по законам экономики должно было произойти обратное: рост цены бумаг под влиянием спроса снижает доход от процентных выплат.

Также странным выглядит спрос на бумаги на фоне угрозы новых санкций США, которые предусматривают запрет на покупку новых выпусков российского госдолга.

В прошлом году Минфин несколько раз не смог разместить полный объем выпуска ОФЗ из-за слабого спроса на рынке, в том числе и со стороны нерезидентов.

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