США вернут всех своих дипломатов в Венесуэле домой

США отзовут всех дипломатов, которые еще остаются в Венесуэле, до конца недели. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил Помпео, такое решение было принято из-за того, что присутствие американских дипломатов в Венесуэле ограничивает политику Вашингтона, а ситуация в самой стране ухудшается.

Часть сотрудников посольства США в Каракасе уже покинула страну 27 января. Такое решение было принято для обеспечения безопасности дипломатов.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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