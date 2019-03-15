Россия рассказала о диверсии Запада в Венесуэле

Отключение электричества в большинстве штатов Венесуэлы стало результатом диверсии Запада. Об этом заявила на брифинге в пятницу, 15 марта, представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Трансляция доступна на странице министерства в Facebook.

Дипломат отметила, что отключение — беда, стоившая венесуэльцам в том числе жизней. «По данным законного правительства страны во главе с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро, а также по информации других заслуживающих доверия источников, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что Россия готова рассмотреть обращение Каракаса по этому вопросу, если оно поступит.

Представитель МИД также указала, что спецслужбы США налаживают контакты с контрабандистами, наркоторговцами и теми, кто занимается наркотрафиком в Венесуэле. По ее словам, таким образом американцы стремятся получить «информацию о нелегальных трансграничных переходах».

Снабжение электричеством было восстановлено почти во всех регионах Венесуэлы 12 марта. Перебои произошли в 23 из 24 штатов. Глава государства назвал это «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на ГЭС «Гури» в штате Боливар.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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