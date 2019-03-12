В Венесуэле появился свет

Снабжение электричеством восстановлено почти во всех регионах Венесуэлы. Об этом во вторник, 12 марта, заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес, передает ТАСС.

По его словам, электроснабжение было возобновлено к полудню по местному времени (19:00 мск). Во время выступления Родригес также сказал, что вскоре в Каракасе вновь начнется подача воды. «Электричество уже поступает на подстанции, чтобы они начали отправлять жизненно важную жидкость в город», — приводит его слова агентство.

11 марта президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил 12 и 13 марта нерабочими днями. Это связано с перебоями в подаче электроэнергии, которые произошли в 23-х из 24-х штатов. Глава государства назвал это «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Гури» в штате Боливар.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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