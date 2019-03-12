«Роснефть» ответила госдепу США по поводу Венесуэлы

В компании «Роснефть» крайне удивлены заявлением главы госдепартамента США Майка Помпео о работе компании с венесуэльской PDVSA и считают, что это не более чем беспочвенные обвинения, отличающиеся субъективностью и предвзятостью. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Роснефти».

В документе подчеркивается, что «Роснефть» не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров. Непосредственно в Венесуэле, деятельность компании связана с «реализацией добычных проектов и поставками нефти и осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений». В документе также говорится, что по оценке отраслевых аналитиков, действия США в отношении энергосектора Венесуэлы могут быть направлены на ограничение поставок в Индию и Китай из Ирана и Венесуэлы для создания преференций отдельным компаниям и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, связанных с администрацией США.

«Роснефть» намерена оценить последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права.

Накануне государственный секретарь США обвинил «Роснефть» в том, что компания продолжает закупать сырую нефть у венесуэльской PDVSA, несмотря на санкции со стороны США. Глава американской дипломатии также заявил, что президент «Роснефти» Игорь Сечин «продолжает протягивать спасательный круг режиму (Мадуро — прим. «Ленты.ру»)».