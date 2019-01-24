Эксперт уверил в полной юридической защищенности «Роснефти» в Венесуэле

«Роснефть» в Венесуэле работает с PDVSA, а не с государственными органами, при этом взаимоотношения двух нефтяных компаний находятся в правовом поле и полностью защищены юридически. Таким образом прокомментировал РИА Новости перспективы работы Роснефти в южноамериканской республике старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов.

По его словам, мировой нефтяной рынок спокойно реагирует на венесуэльский политический кризис, хотя и пристально следит за ситуацией. По уверению Суверова, паники на рынке нет. «Дестабилизация политической обстановки в Венесуэле грозит другими рисками, прежде всего для США. Главный вопрос, что будет с поставками венесуэльской нефти на НПЗ, расположенных на южном побережье США? Часть американских заводов настроены на переработку тяжелых сортов нефти, которые как раз и экспортирует Венесуэла», — отметил эксперт.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга лидер оппозиции и спикер парламента Боливарской республики Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявив, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Россия отказалась это сделать.

В свою очередь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота и разорвал с ними дипломатические отношения.