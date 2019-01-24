Экономика
 
Последние новости
Путин поддержал Мадуро
На Украине решили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань
Замдиректора школы с мужем напали на обидчика своего сына
Футболист российской молодежки отправился в Европу
Китайский интернет зачистили от «вульгарной информации»
Рублю предсказали новый обвал
Многодетная россиянка шесть лет скрывала смерть сына ради пособия
Россиянин предпочел самоубийство депортации в Россию
«Газпром» потребовал с россиянина 28 миллионов рублей за подключение к газу
Раскрыт способ предотвратить рак
Новости партнеров

Эксперт уверил в полной юридической защищенности «Роснефти» в Венесуэле

Перейти в «Мою Ленту»

«Роснефть» в Венесуэле работает с PDVSA, а не с государственными органами, при этом взаимоотношения двух нефтяных компаний находятся в правовом поле и полностью защищены юридически. Таким образом прокомментировал РИА Новости перспективы работы Роснефти в южноамериканской республике старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов.

По его словам, мировой нефтяной рынок спокойно реагирует на венесуэльский политический кризис, хотя и пристально следит за ситуацией. По уверению Суверова, паники на рынке нет. «Дестабилизация политической обстановки в Венесуэле грозит другими рисками, прежде всего для США. Главный вопрос, что будет с поставками венесуэльской нефти на НПЗ, расположенных на южном побережье США? Часть американских заводов настроены на переработку тяжелых сортов нефти, которые как раз и экспортирует Венесуэла», — отметил эксперт.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга лидер оппозиции и спикер парламента Боливарской республики Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявив, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Россия отказалась это сделать.

В свою очередь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота и разорвал с ними дипломатические отношения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поддержал Мадуро
Военные заняли сторону Мадуро
ЕС вступился за протестующих в Венесуэле
Другие материалы рубрики
Экономика00:0923 января

Просто так

В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
14:06Сегодня

Сделку по покупке «Ростелеком» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей

20:22Сегодня

«Роснефть» вышла на рынок Ливана

13:54Сегодня

В Австралии назвали самую неравноправную профессию

Экономика19:2915 января

Из грязи в князи

Можно ли за деньги унижать персонал
15:16Сегодня

Модернизация электростанций обойдется в триллионы

15:48Сегодня

Россияне установили триллионный рекорд

14:23Сегодня

«Газпром» отказался простить Чечне долги

Экономика00:0121 января

Сами захотели

Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
14:55Сегодня

Чубайс заявил о мировом кризисе либерализма

13:5923 января

Глава ВТБ категоричеки опроверг связь банка с проектами Трампа

13:56Сегодня

Названо самое эффективное средство для мытья посуды

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Многодетная россиянка шесть лет скрывала смерть сына ради пособия
«Газпром» потребовал с россиянина 28 миллионов рублей за подключение к газу
Сломанный недовольными соседями пандус для ребенка-инвалида починили
Российский школьник обманул продавщицу ради пива, напился и сдал ее
Все материалы
Мир
В Венесуэле началась революция
Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы
В США обеспокоились безопасностью полетов из-за неработающего правительства
Турция приготовилась в одиночку обезопасить Сирию
Взрыв произошел рядом с посольством России в Сирии
Москва оценила шансы США рассорить Россию и Китай
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
Обматеренный Лукашенко белорус подал голос
Россиянин предпочел самоубийство депортации в Россию
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Януковичу вынесли приговор
Все материалы
Экономика
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Из грязи в князи
Можно ли за деньги унижать персонал
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
«Роснефть» вышла на рынок Ливана
Модернизация электростанций обойдется в триллионы
Россияне установили триллионный рекорд
«Газпром» отказался простить Чечне долги
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Обвинения против «хакера» Лысенко рассыпались в суде
Бывшего замминистра энергетики России доставили на допрос
Названо число пойманных в Москве лидеров и членов ОПГ
11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России
Все материалы
Наука и техника
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Разбившийся Ту-22М3 переломился
Российский тяжелый «Охотник» впервые показали
Создатель супероружия России отказался спасать «Роскосмос»
Лунный корабль SpaceX развалился
Все материалы
Спорт
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Футболист российской молодежки отправился в Европу
Марадона вступился за Мадуро
Поиски пропавшего самолета с футболистом завершены
Российский фигурист превзошел шестикратного чемпиона Европы
В «Игоре» стартует этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Чемпион UFC избежал наказания за проваленный допинг-тест
Все материалы
Культура
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Скрепы и пустота
Бескрайние и нищие просторы России на снимках одного из известнейших фотографов
Гостям шведского фестиваля предложили посмотреть кино в гробах
Раскрыты новые подробности финального сезона «Игры престолов»
Режиссер «Богемской рапсодии» отреагировал на новые обвинения в педофилии
Кристиан Бэйл окрестил Дональда Трампа громким клоуном
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора
Порошенко заправил пиджак в брюки и был поднят на смех
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Захарова оценила идею Чубайса поработать в «Доме-2»
Соловьев устроил розыгрыш украинского политолога «повесточкой»
Все материалы
Ценности
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Дизайнер-расист загубил карьеру модели-азиатки
Модель обнажилась и облепила себя бриллиантами на 850 миллионов
Женщинам предложили «заточить» себя в клетку
Меган Маркл нашла способ скрыть старость
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Сын хотел избежать встречи с родителями и пригрозил взорвать самолет
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Самолеты прогоревшей российской авиакомпании предложили купить за полмиллиарда
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Самую красивую женщину-полицейского Германии бросил ухажер
Арестован отец ребенка изнасилованной пациентки с повреждением мозга
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Грузовик с 80 000 банок пива перевернулся и посеял панику
Женщина присела на унитаз и была укушена питоном
Все материалы
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
И пришел КАМАЗ
Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил незаметное обновление
В Калининграде начали собирать замену Kia Quoris
Карлос Гон покинул пост руководителя Renault
Все материалы
Дом
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Снижение ипотечных ставок признали невозможным
Ипотека пробила психологическую отметку
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
Москва побила рекорд продаж дорогого жилья
Все материалы