ЕС вступился за протестующих в Венесуэле

Евросоюз считает, что массовые протесты в Венесуэле невозможно игнорировать. Об этом говорится в совместном заявлении стран-членов сообщества.

Они отметили, что невозможно не слышать голоса, массово призывающие к демократии и возможности определять свою судьбу. «ЕС настоятельно призывает к немедленному началу политического процесса, ведущему к свободным и заслуживающим доверия выборам в соответствии с конституцией», — говорится в сообщении.

Евросоюз также подчеркнул, что Каракас должен полностью соблюдать гражданские права, свободы и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо. Отдельно указывается, что насилие или чрезмерное применение силы не разрешат кризис.

Ранее 24 января в Кремле назвали происходящее попыткой узурпации верховной власти в Венесуэле. В МИД России заявили, что российская сторона намерена защищать суверенитет республики.

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23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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