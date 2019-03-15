Венесуэла рассказала о ненужности оружия из России

Венесуэла не собирается запрашивать у России поставки вооружения. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, передает РИА Новости.

По его словам, основная часть военного оборудования в стране действительно российская. В то же время «в настоящий момент у нас нет определенной потребности» в новых поставках, сообщил министр. Арреаса добавил, что у Каракаса и Москвы очень хорошее военное сотрудничество, которое будет продолжаться и в дальнейшем.

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21 февраля в МИД Венесуэлы рассказали, что Каракас не намерен просить у Москвы военную помощь, поскольку в подобной поддержке нет необходимости. Тогда же отмечалось, что страна не может сотрудничать в вопросе технологий с США и Европой, а потому сотрудничает с дружественными Россией и Китаем.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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