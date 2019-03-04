Названы цели России и США в Венесуэле

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что целью России в Венесуэле является сохранение мира. Об этом он заявил в интервью болгарской газете «Труд».

По его мнению, США «в духе доктрины Монро» вернулись к приоритетной политике свержения неугодных правительств в других странах. «Из Вашингтона звучат слова о военном вмешательстве, на грани провокации», — посетовал он, призвав «всех наших латиноамериканских друзей задуматься об этом».

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При этом Медведев отметил, что кризис в латиноамериканской стране не является следствием противостояния Москвы и Вашингтона, подобная конкуренция в отношениях двух стран «давно отсутствует».

Ранее 4 марта объявивший себя президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его арест станет «одной из последних ошибок» действующей власти. Находясь за пределами Боливарианской Республики, он рассказал о неких «четких инструкциях, которые есть у наших международных союзников» на случай его задержания. Одновременно с этим в Вашингтоне заявили, что любые угрозы или действия, направленные против безопасного возвращения оппозиционера, столкнутся с «мощным и значительным ответом» со стороны Соединенных Штатов.

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