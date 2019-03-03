Уехавшего из Венесуэлы Гуайдо пообещали поймать при возвращении

Если лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, вернется на родину, его задержат. Об этом в интервью сообщил губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро.

«По решению суда, если он попытается пересечь границу, его должны будут задержать», — уточнил он.

Агентство указывает, что помимо регулярного авиарейса Гуайдо может попасть в страну на частном самолете, также он может пересечь границу с гуманитарным конвоем.

Материалы по теме Демоны Венесуэлы Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро

Материалы по теме Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

В феврале Гуайдо покинул страну несмотря на запрет Верховного суда уезжать и пользоваться банковскими счетами и посетил атиноамериканский стран, включая Парагвай, Колумбию и Эквадор. За это на родине ему пригрозили несколькими десятков лет тюрьмы.

В пятницу, 1 марта, Reuters сообщило, что Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу 4 марта. Каким образом он собирается это сделать агентство не уточнило.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!