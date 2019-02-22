Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.

В четверг, 21 февраля, он опубликовал указ, разрешающий въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу. «Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я в очередной раз подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю действовать согласно этому разрешению», — объяснил политик в социальной сети.

Кроме того, Гуайдо распорядился открыть границу с «братской Бразилией», поддерживать дипломатические отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, также как и с властями Королевства Нидерланды.

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21 февраля сообщалось о закрытии границы с Бразилией по распоряжению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также заявил, что рассматривает такую меру относительно Колумбии. 20 февраля Каракас закрыл морскую границу с островами в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов.

Решение принято на фоне заявлений оппозиции о планах забрать груз с гуманитарной помощью из соседних стран. В частности, сообщалось о намерении собрать и направить для этого специальные колонны к границе.

23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро, который состоялся 24 января, назвал нарушением норм международного права вмешательство других стран в ситуацию в республике. Он также призывал решить вопрос мирным путем.

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