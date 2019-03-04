Гуайдо предостерег власти Венесуэлы от последней ошибки

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его арест станет «одной из последних ошибок» действующей власти. Об этом он рассказал в Periscope, передает ТАСС.

Находясь за пределами Боливарианской Республики, он пообещал вернуться в страну 4 марта, и если он будет задержан по прибытии, то в Венесуэле начнется мобилизация населения. Кроме того, он рассказал о неких «четких инструкциях, которые есть у наших международных союзников».

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Одновременно с заявлением Гуайдо выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В своем Twitter он написал, что любые угрозы или действия, направленные против безопасного возвращения оппозиционера, столкнутся с «мощным и значительным ответом» со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества.

Ранее в феврале оппозиционер покинул страну, несмотря на запрет Верховного суда уезжать и пользоваться банковскими счетами, и посетил латиноамериканские страны, включая Парагвай, Колумбию и Эквадор. За это на родине ему пригрозили арестом.

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