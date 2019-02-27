Лавров рассказал о попытках военного вторжения США в Венесуэлу

Россия наблюдает за попытками США создать предлог для военного вмешательства в Венесуэле. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По словам Лаврова, американская сторона предпринимает «совершенно беспардонные попытки» создать искусственный повод для вмешательства, а также напрямую угрожает тем, что «все варианты остаются на столе». Подтверждением этого является стягивание военной техники и подготовка спецназа, отметил он.

Министр также добавил, что США не прекращают попытки прорвать границу силой под предлогом доставки гуманитарной помощи «в расчете на жертвы». «И затем, по хорошо использованному сценарию, будут истеричные крики, и произойдет попытка уже военного вмешательства», — заключил Лавров.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть президента страны Николаса Мадуро. Позже спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс опроверг эти обвинения.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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