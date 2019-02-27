США опровергли обвинения России о военном вторжении в Венесуэлу

Вашингтон не собирается принимать военные меры по отношению к Венесуэле. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает Reuters.

По словам Абрамса, президент США Дональд Трамп действительно заявлял о том, что в отношении Венесуэлы рассматриваются «все варианты». Однако он опроверг обвинения России в подготовке военного переворота в латиноамериканской стране, а также отметил, что «русским не следует говорить о военной интервенции после того, как они расчленили Грузию и Украину».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть президента страны Николаса Мадуро. Он отметил, что американских военных перебрасывают в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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