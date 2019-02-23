США нацелились сменить власть еще в двух странах

США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервью телеканалу Telemundo.

Журналистка спросила, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и Кубе. Помпео подтвердил это.

«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США сразу и открыто поддержали его. Москва осталась на стороне избранного главы государства Николаса Мадуро, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела другого государства.

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