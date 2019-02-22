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В столкновениях на границе Венесуэлы начали гибнуть люди

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Одна женщина погибла и еще более 10 человек пострадали во время столкновений с силами безопасности Венесуэлы на границе с Бразилией. Об этом сообщил мэр города Гран Сабана, передает Bloomberg.

По словам Эмилио Гонзалеза, погибшая — Зорайда Родригез, представительница местной малой народности. Мэр рассказал, что произошли столкновения между представителями этноса пемон и венесуэльскими военными, которые направляются к границе с Бразилией.

Гонзалез добавил, что солдаты стреляли по демонстрантам резиновыми пулями и применяли против них слезоточивый газ. Всех пострадавших отправили в больницы.

21 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границу с Бразилией. Решение принято на фоне заявлений оппозиции о планах забрать груз с гуманитарной помощью из соседних стран. В частности, сообщалось о намерении собрать и направить для этого специальные колонны к границе. Мадуро также заявил, что рассматривает такую меру относительно Колумбии.

После этого лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ, разрешающий въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами. Действующий президент Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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