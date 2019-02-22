Власти Венесуэлы приготовились к разговору с оппозицией

Власти Венесуэлы готовы к разговору с оппозицией. Такое заявление сделал замглавы венесуэльского МИД Иван Хиль, передает РИА Новости.

«Любое решение, которое поможет решить разногласия между оппозицией и правительством, должно проводиться через национальный диалог», — сказал он во время выступления в российском Совете Федерации.

21 февраля самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ, разрешающий ввоз гуманитарной помощи в Венесуэлу.

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21 февраля также сообщалось о закрытии границы с Бразилией по распоряжению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также заявил, что рассматривает такую меру относительно Колумбии. 20 февраля Каракас закрыл морскую границу с островами в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов.

Решение принято на фоне заявлений оппозиции о планах забрать груз с гуманитарной помощью из соседних стран. В частности, сообщалось о намерении собрать и направить для этого специальные колонны к границе.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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