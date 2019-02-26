Россия обвинила США в подготовке вторжения в Венесуэлу

США перебрасывают своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

По его словам, Вашингтон готовит военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть президента страны Николаса Мадуро, «проявляя сарказм и высокомерие» к народу страны.

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Патрушев отметил, что переброска военных «однозначно говорит о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро».

23 февраля венесуэльский лидер заявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. До этого он отдал приказ развернуть войска на границе.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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