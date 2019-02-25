Колумбийские дипломаты пешком покинули Венесуэлу

Три колумбийских консула с семьями покинули Венесуэлу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дипломаты пешком пересекли границу в Сан-Антонио в сопровождении венесуэльской полиции.

23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Колумбией и приказал колумбийским дипломатам покинуть страну в 24 часа. Таким образом, более пяти миллионов граждан Колумбии, находящихся в Боливарианской республике, остались без дипломатической поддержки.

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Помимо разрыва дипотношений, Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей».

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ранее сообщалось, что грузовики с гуманитарной помощью доехали до границы Венесуэлы со стороны Бразилии, но не смогли пересечь ее. Несколько фур с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы и Колумбии сожгли. Позже президент Колумбии Иван Дуке распорядился вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью, которая предназначалась для Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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