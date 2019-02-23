Грузовик с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы сожгли

Фуру с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы и Колумбии сожгли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте телеканала VPI TV.

По данным телеканала, в результате пострадали десять человек. Люди пытаются спасти остатки провизии, вытаскивая ее из горящего грузовика.

Ранее сообщалось, что грузовики с гуманитарной помощью доехали до границы Венесуэлы со стороны Бразилии. По информации Associated Press, два грузовика с гуманитарной помощью застряли на границе между странами.

Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, заявлял, что намеревается доставить в страну продовольствие и медикаменты по суше и морю. Правительство Венесуэлы заявило, что помощь жителям не требуется, обвинив в экономических проблемах страны санкции США.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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