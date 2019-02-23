Гуманитарная помощь из Бразилии доехала до границы Венесуэлы

Грузовики с гуманитарной помощью доехали до границы Венесуэлы со стороны Бразилии. Об этом в своем Twitter сообщил лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом.

«Внимание, Венесуэла! Официально объявляем, что первая партия гуманитарной помощи уже пересекла границу с Бразилией», — написал Гуайдо, добавив, что это «большое достижение».

Материалы по теме Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его

Однако, как сообщает Associated Press, два грузовика с гуманитарной помощью застряли на границе между странами. По распоряжению Мадуро граница с Бразилией закрыта с 21 февраля.

Сотни людей на границе протестуют и требуют открыть въезд для грузовиков, отмечает телеканал Globo. Манифестанты попытались убрать баррикады для свободного проезда фур, однако Национальная гвардия Венесуэлы применила против них слезоточивый газ.

Ранее Николас Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией, откуда также прибывает гуманитарная помощь. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!