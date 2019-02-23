Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время митинга в Каракасе заявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы больше не можем мириться с тем, что территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу», — сказал Мадуро, отметив, что «терпение подошло к концу». Колумбийской дипмиссии придется покинуть страну в течение суток, добавил он. Отмечается, что такое решение было принято после того, как Колумбия помогла венесуэльской оппозиции с доставкой гуманитарной помощи в страну.

Помимо этого, Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке «дьяволом с лицом ангела», передает ТАСС. По его словам, колумбийскому лидеру «не справиться с Венесуэлой».

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в ближайшее время из соображений безопасности.

Ранее Николас Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией, откуда также прибывает гуманитарная помощь. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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