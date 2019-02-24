Десятки военных сбежали от Мадуро

Более 60 военных и представителей Национальной гвардии Венесуэлы попросили убежища в Колумбии. Об этом сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер, передает ТАСС.

По информации Крюгера, большинство из них пересекли границу в районе моста Симона Боливара. Он добавил, что прошения будут рассмотрены в соответствии со стандартной процедурой.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией. Позже он заявил о разрыве дипломатических отношений с соседней страной. Колумбийской дипмиссии придется покинуть страну в течение суток.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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