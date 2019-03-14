В Венесуэле из водопроводных кранов пошла «нефть»

В венесуэльском городе Сан-Диего из водопроводных кранов полилась черная вода. Некоторые предполагают, что в систему водоснабжения попала нефть. Об этом пишет Daily Mail.

В последнее время в стране подача воды в дома часто прерывалась. После того, как ее отключили в очередной раз, из кранов потекла черная жидкость, непригодная для питья и хозяйственного использования.

Пользователи соцсетей принялись публиковать фотографии в интернете. Некоторые из них предположили, что в воду попала нефть. «Вода загрязнена почти во всем Сан-Диего, похоже на нефть, спасибо, что делаете жизнь в этой стране легче», — гласили некоторые записи в Twitter.

Перебои с подачей электричества и воды в городах Венесуэлы начались ранее в марте. Глава государства Николас Мадуро назвал это «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Гури» в штате Боливар.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!