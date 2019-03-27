Венесуэла перешла на доллары

Более четверти населения Венесуэлы (около восьми миллионов человек) используют американский доллар для оплаты повседневных расходов в связи с гиперинфляцией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По словам местного жителя, супермаркеты принимают только наличные или доллары. При этом они не всегда дают сдачу: если покупатель приходит с купюрой в 50 долларов, то, вероятно, ему придется потратить всю сумму.

Объемы денежных переводов в Венесуэлу выросли после того, как летом 2018 года в стране произошла либерализация валютного контроля. Так, если в 2018 году объемы переводов составляли 1,9 миллиарда долларов, то в 2019-м уже четыре миллиарда. По оценке газеты, еще 1,5 миллиарда венесуэльцы могут снять со своих зарубежных счетов.

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Однако рост переводов из-за границы усиливает расслоение в обществе, поскольку не у всех венесуэльцев есть родные, которые могут переслать им американскую валюту. Такие люди в условиях кризиса становятся еще беднее. Как отмечает издание, в основном переводы из-за рубежа получают женщины — от мужчин, уехавших на заработки. Жителям страны, которые не имеют доступа к долларам, приходится переходить на другие способы расчета, в частности бартер.

В нынешних условиях объемы американской валюты, поступающей из-за рубежа, могут превысить доход Венесуэлы от нефти. В этом году они ожидаются на уровне 4,7 миллиарда долларов. «В результате долларизации нефтяная экономика превращается в экономику, зависящую от денежных переводов», — заявил президент консалтинговой фирмы Dinámica Venezuela Эдуардо Фортуни.

С момента прихода к власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2013 году экономика страны сократилась более чем в два раза. Причинами этого стали падение цен на нефть, которая занимает 80 процентов в структуре экспорта страны (данные за 2017 год), а также национализация и социалистическая политика. По итогам 2018 года инфляция в стране достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.

По данным ООН, на конец 2018 года количество граждан, покинувших Венесуэлу, достигло трех миллионов человек. Это около 10 процентов населения страны.

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