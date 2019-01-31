Мадуро захотел преобразить города Венесуэлы за один миллиард евро

Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро на благоустройство 62 городов страны. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил Мадуро, обустройство пройдет в рамках программы «Прекрасная Венесуэла». По его словам, это будет сделано для того, чтобы превратить венесуэльские города в «самые красивые и современные в Латинской Америке». В частности, для первого этапа программы власти выделят 100 миллионов евро.

«Никаких оправданий! На всех уровнях управления есть все необходимое, чтобы гарантировать полный успех программы», — заключил Мадуро.

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21 января в Венесуэле начались массовые протесты. 23 января на их фоне спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

В 2018 году экономический кризис в Венесуэле стал худшим в современной истории. Инфляция достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.

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