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Мадуро рассказал о планах Трампа убить его

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский президент Дональд Трамп приказал правительству Колумбии убить его и взять на себя ответственность. Об этом венесуэльский лидер рассказал в интервью РИА Новости.

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность за все, что со мной происходит», — сказал Мадуро.

На вопрос о возможном новом покушении на него президент ответил, что его судьба «в руках Господа», а также что его все время защищает служба разведки страны.

29 января журналисты обратили внимание на запись в блокноте советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который тот держал в руках во время пресс-конференции. «Афганистан — готов к разговору, 5000 солдат в Колумбию», — такая запись была видна на одной из фотографий.

В августе 2018 года Мадуро попытались убить: злоумышленники направили дроны со взрывчаткой в сторону сцены, на которой он выступал. В связи с покушением арестовали двух высокопоставленных военнослужащих.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты. 23 января на их фоне спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

В 2018 году экономический кризис в Венесуэле стал худшим в современной истории. Инфляция достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.

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