Колумбия отреагировала на информацию о переброске войск США

В МИД Колумбии не знают, что означает запись в блокноте советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона о переброске в страну пяти тысяч солдат. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник, 29 января, передает РИА Новости.

«Значение и причины такого упоминания нам неизвестны», — отметили в ведомстве. Там также подчеркнули, что страна разделяет позицию стран «Группы Лимы» в отношении Каракаса и готова сотрудничать с Вашингтоном по взаимно важным темам.

Как отмечает агентство, в пресс-службе колумбийского министерства обороны обозначили, что не планируют предоставлять свои базы американским военным.

Ранее 29 января журналисты обратили внимание на запись в блокноте Болтона, который тот держал в руках во время пресс-конференции. «Афганистан — готов к разговору, 5000 солдат в Колумбию», — такая запись была видна на одной из фотографий.

Днем ранее советник по нацбезопасности заявил, что США готовы к военному вторжению в Венесуэлу для поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны. Об этом сообщал NBC News. «Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что мы готовы к любому шагу», — сказал Болтон.

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26 января сообщалось, что США несколько недель разрабатывали секретный план по поддержке венесуэльской оппозиции.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Недавно переизбранный на этот пост Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.

«Группа Лимы» — организация, созданная в августе 2017 года в перуанской Лиме с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле.

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