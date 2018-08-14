Среди пытавшихся убить Мадуро нашли генерала

В Венесуэле в связи с покушением на президента Николаса Мадуро арестовали двух высокопоставленных военнослужащих. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб, сообщает Reuters.

По его информации, 13 августа на суде появились полковник Педро Замбрано и генерал Алехандро Перес. Другие подробности о военных пока не сообщаются.

В общей сложности под стражу уже взяты 14 человек, в том числе законодатель. Еще 20 подозреваемых остаются на свободе, в том числе на территории Колумбии и США.

Попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой дронов была предпринята 4 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки — группировка «Фланелевые солдаты» — обещали повторить попытку устранения главы государства.

Мадуро обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира.

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