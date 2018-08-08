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Суд в Венесуэле разрешил задержать лидера оппозиции из-за покушения на Мадуро

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Хулио Борхес

Верховный суд Венесуэлы разрешил задержать одного из лидеров оппозиции, депутата и бывшего председателя парламента Хулио Борхеса. Как сообщает РИА Новости, президент страны Николас Мадуро ранее обвинил его в причастности к покушению свою персону.

Борхеса обвиняют в терроризме, финансировании терроризма и сговоре с целью преступления в связи с недавней попыткой покушения на Мадуро с помощью дронов.

Сам Борхес, находящийся в Колумбии, ранее назвал покушение на Мадуро «фарсом». По его утверждению, инцидент был постановочным и должен был стать поводом для преследования и притеснения противников президента.

5 августа министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль рапортовал, что по делу о покушении задержаны шестеро подозреваемых, организаторы и исполнители опознаны. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты». Также сообщалось о задержании ряда журналистов.

Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки обещали повторить попытку устранения главы государства.

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