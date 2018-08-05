Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы

Покушавшиеся на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали дроны, предназначенные для промышленных работ. Об этом заявил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль, передает телеканал Telesur.

По его словам, на двух беспилотниках, способных поднимать относительно большой груз, преступники разместили по килограмму взрывчатки. Бомбы с таким количеством С-4 способны поразить цель на расстоянии до 50 метров. «Благодаря специальной технике почетной президентской гвардии дрон удалось вывести из строя, активировав его вне охраняемого периметра», — пояснил он.

Министр уточнил, что задержаны уже шестеро подозреваемых, организаторы и исполнители опознаны.

Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки — члены подпольной группировки «Фланелевые солдаты» — задействовали два дрона, начиненные взрывчаткой, однако аппараты были сбиты снайперами гвардии.Террористы обещали повторить попытку устранения главы государства.

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