Украина пожаловалась на зажатую неадекватным госдолгом экономику

Эффективное управление госдолгом является главной задачей властей Украины в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на сайте правительства страны.

Гройсман заявил, что госдолг Украины был «неадекватно наращен» в 2008—2013 годах (до 2010-го президентом Украины был Виктор Ющенко, с 2010 года до госпереворота в 2014-м этот пост занимал Виктор Янукович — прим. «Ленты.ру»). По его словам, экономика оказалась «зажата», и такая ситуация не позволяет направлять средства на социальную сферу и инфраструктуру страны.

«[Долг] — это огромный груз, который отвлекает ресурс от быстрых изменений», — сказал премьер-министр и подчеркнул, что в 2019 году на выплату по обязательствам уйдет треть бюджета Украины.

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При этом глава кабмина отметил, что с 2016-го объем долга стабильно снижался и достиг безопасной границы. К концу года его долю планируется снизить до половины бюджета государства, в течение следующих двух лет — до 41,4 процента.

В конце февраля Гройсман заявлял, что на погашение долгов выделяется только четверть государственного бюджета, который составляет 1,3 триллиона гривен. Однако спустя месяц министр финансов Украины Оксана Маркарова уточнила, что для выплаты по обязательствам предусмотрена треть бюджета, которая составляет 418 миллиардов гривен. Кроме того, по ее словам, Украине в 2019 году требуется одолжить четыре миллиарда долларов.

Заявление Макаровой прозвучало после того, как стало известно о пересмотре программы предоставления кредитов Киеву от Международного валютного фонда (МВФ). В конце декабря Украине одобрили транш в 3,9 миллиарда долларов, несмотря на то, что одно из главных условий МВФ — создание системы борьбы с экономическими преступлениями и открытие Антикоррупционного суда — так и не было выполнено. Однако в марте фонд заявил, что, вероятно, пересмотр коснется и этого решения.

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