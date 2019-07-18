Украине предрекли новый кризис

Украина активно теряет свой трудовой потенциал из-за миграции технических специалистов. Об этом сообщил владелец группы компаний «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, пишет УНИАН.

По его словам, сейчас украинский бизнес борется за профессии водителя, агронома, механизатора, комбайнера. Страна теряет этих специалистов, поскольку они едут на заработки в Польшу и Германию. «Если государство не остановит этот процесс, то у нас останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и семь миллионов работающих людей, которые не смогут обеспечить эту территорию», — отметил предприниматель.

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Бахматюк добавил, что Украине необходимо идти по пути экономически развитых стран, которые проводят политику здорового протекционизма. Он также раскритиковал руководство страны, которое не занимается регулированием внутренних процессов и «живет в своем каком-то Ватикане».

В феврале бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сообщил, что квалифицированные украинские специалисты уезжают в Россию из-за плохой экономики и отсутствия перспектив на родине.

Тогда же стало известно, что почти миллион граждан Украины делают отчисления в польский пенсионный фонд. Согласно статистике, наибольшее число мигрантов едет в Польшу не из других стран Евросоюза, а из бывших советских республик. Чаще всего приезжие работают в перерабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и складском хозяйстве.

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