Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Украину возмутила карта Венгрии с Закарпатьем
Ягодицы на асфальте заполонили город и напугали местных жителей
Россияне объелись устрицами
В Минздраве заступились за пальмовое масло
Москву залило 
Описана гибель людей от темной материи
Раскрыты подробности расставания Купера и Шейк из-за Леди Гаги
Россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото
Украинские радикалы пригрозили пророссийским политикам больницами и моргами
Новости партнеров

Украине предрекли новый кризис

Перейти в «Мою Ленту»
Автомобили на международном пункте пропуска «Краковец - Корчева» (Украина - Польша)

Украина активно теряет свой трудовой потенциал из-за миграции технических специалистов. Об этом сообщил владелец группы компаний «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, пишет УНИАН.

По его словам, сейчас украинский бизнес борется за профессии водителя, агронома, механизатора, комбайнера. Страна теряет этих специалистов, поскольку они едут на заработки в Польшу и Германию. «Если государство не остановит этот процесс, то у нас останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и семь миллионов работающих людей, которые не смогут обеспечить эту территорию», — отметил предприниматель.

Бахматюк добавил, что Украине необходимо идти по пути экономически развитых стран, которые проводят политику здорового протекционизма. Он также раскритиковал руководство страны, которое не занимается регулированием внутренних процессов и «живет в своем каком-то Ватикане».

В феврале бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сообщил, что квалифицированные украинские специалисты уезжают в Россию из-за плохой экономики и отсутствия перспектив на родине.

Тогда же стало известно, что почти миллион граждан Украины делают отчисления в польский пенсионный фонд. Согласно статистике, наибольшее число мигрантов едет в Польшу не из других стран Евросоюза, а из бывших советских республик. Чаще всего приезжие работают в перерабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и складском хозяйстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Олег Бахматюк: Скоро в Украине останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и только семь миллионов работающих людей
На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе
Украинцы заполнили пенсионный фонд Польши
На Украине пожаловались на «утечку специалистов» в Россию
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
11:49Сегодня

Украинские радикалы пригрозили пророссийским политикам больницами и моргами

10:42Сегодня

Украина обвинила Россию в торпедировании ее мирных усилий

21:1517 июля

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Бывший СССР00:0217 июля

Изнанка патриота

Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
11:44Сегодня

Украину возмутила карта Венгрии с Закарпатьем

19:5617 июля

Зеленскому предложили разобрать «Украину» на запчасти

11:04Сегодня

Украинский премьер захотел еще одних досрочных выборов в Раду через год

Бывший СССР00:02 9 июля
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»

«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»

Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
10:00Сегодня

СБУ начала преследование «пророссийских сил»

06:41Сегодня

Зеленский назвал способ восстановить диалог с Россией

18:2417 июля

Гройсман поругался с партией Порошенко

Россия
«Сыну выкручивает руки, ноги. Как еще ему помочь — я не знаю»
Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма
«Зачем вы напринимали глупые законы? Их нужно отменить!»
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он хочет спасти Россию
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
В Минздраве заступились за пальмовое масло
Россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото
Российская маршрутка с дырой в полу попала на видео
Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры
Все материалы
Мир
«Неугодных просто отстреливают»
 
Число жертв поджога Kyoto Animation выросло в два раза
Полторы тысячи тонн мусора из США и Канады обнаружили в Камбодже
Турция призвала США одуматься по поводу истребителей
Мадуро пригласят в Россию
Ангела МеркельПотрясный канцлер
Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?
Украинские радикалы пригрозили пророссийским политикам больницами и моргами
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Украина обвинила Россию в торпедировании ее мирных усилий
Украину возмутила карта Венгрии с Закарпатьем
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Украинский премьер захотел еще одних досрочных выборов в Раду через год
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Власти решили защитить россиян от «опасного» масла
Названа лучшая творожная масса
Россияне закупились пуховиками
Российский олигарх захватил американский рынок марихуаны
Покупатели самостроев могут получить шанс на защиту своих прав
В России объяснили критику «Северного потока-2» установками из-за океана
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Российского миллиардера засудят за препараты для потенции
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Все материалы
Наука и техника
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Раскрыто происхождение загадочных древних людей
Определены сроки наступления аномальной жары в России
«Слабые места» С-400 сочли преимуществом
В США предрекли провал российской «Федерации»
Все материалы
Спорт
«Пришлось пройти через настоящую мясорубку»
Эти клубы — элита Английской премьер-лиги. Как они добились успеха?
20-летнего футболиста убили в ресторане
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
«Паранормальный» полет мяча шокировал пользователей сети
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Российский боксер подерется с украинцем за два чемпионских пояса
Российский футболист вспомнил о выбежавшем на поле с автоматом украинце
Все материалы
Культура
Как женщины делают это
Шесть девушек-фотографов прославились в эпоху, когда репортажи снимали только мужчины
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
«Она одна из моих зверьков»
Певец-суперзвезда создал секс-культ с малолетними рабынями. Ар Келли грозит 30 лет тюрьмы
Сыгравшая Бриенну в «Игре престолов» актриса сама номинировала себя на «Эмми»
Актер фильма «Ширли-Мырли» попал в больницу
Тарантино порассуждал о последнем фильме в своей карьере
Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили
Все материалы
Интернет и СМИ
«Сложно представить мир без нее»
Эта девушка научила миллионы зрителей верить в себя. Ее смерть оплакивает весь YouTube
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Уязвимость в Bluetooth позволила хакерам шпионить за пользователями сети
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Звезда КВН обратился к Путину во имя одиноких отцов
Мужчина проучил неряшливого соседа-курильщика и нашел поддержку в сети
Все материалы
Ценности
Ниже пояса
Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Самая молодая миллиардерша некачественно отфотошопила ногу подруги и попалась
Раскрыты правила поведения на вечеринке для привлечения богатого жениха
Девушка пришла на выпускной в свадебном платье матери 20-летней давности
Российский дизайнер призвал вернуть Ирине Шейк сожителя вслед за Крымом
Все материалы
Путешествия
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
В России рассказали о планах отменить визы для грузин
Туристы со скуки разделись на пляже и нарвались на полицию
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
В России обнаружили скалу из «Короля Льва»
Все материалы
Из жизни
«Мы побежим быстрее, чем их пули»
Миллион человек собрались штурмовать секретную базу США и вытащить инопланетян из Зоны 51
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
Женщина оголила грудь и испортила семейную фотографию
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
Все материалы
Каким мог стать Москвич-2141
Рассказываем, как шла разработка модели на закате СССР и при чем здесь Chrysler
2000-сильный Lotus Evija: есть ли кто-то круче?
Автомобили, сопоставимые по мощности с первым британским электрогиперкаром
Длительный тест Lada Granta: итоги
Провожаем обновленный Liftback из нашего «гаража» и считаем расходы
50 лет легендарному Mercedes-Benz С111
История знаменитого суперкара, так и не ставшего серийным. Часть 1
За пластмассовый внедорожник на базе «Нивы» попросили больше миллиона рублей
Mercedes-AMG GLC 43 стал мощнее
Компания Renault захотела собирать электромобили в России
Все материалы
Дом
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Жилье признали недоступным для половины россиян
Москва заняла третье место в мире по числу очень богатых жителей
Покупатели жилья за МКАД оказались приверженцами ЗОЖ
Названы самые бедные районы Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы