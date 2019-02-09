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На Украине пожаловались на «утечку специалистов» в Россию

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Квалифицированные украинские специалисты уезжают в Россию из-за плохой экономики в стране и отсутствия перспектив. Об этом заявил экс-депутат и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала NewsOne.

По его словам, в России граждане Украины получают работу и гражданство. Черненко отметил, что украинский парламент все еще не утвердил звание «Заслуженный летчик-испытатель», льготы полностью убрали, а средняя пенсия летчика-испытателя – 10 тысяч гривен (около 24,5 тысячи рублей).

Об оттоке специалистов в эфире канала «Наш» заявил также экс-депутат Рады и бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. По его словам, Украина лишилась огромного числа работников военно-промышленного комплекса, и многие из них уезжают в Россию и другие страны СНГ. Куликов уточнил, что в этом число входит и квалифицированный персонал, и рабочие.

В марте 2018 года сообщалось, что в России увеличился отток высококвалифицированных специалистов: число покинувших страну ценных кадров выросло более чем в два раза в период с 2013 по 2016 год. При этом в странах Евросоюза и в США число ученых выросло на 2-3 процента, в Бразилии, Южной Корее и Китае — на 7-10 процентов.

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