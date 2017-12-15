Российские подростки пожаловались на плохое образование и отсутствие перспектив

Подростки в России не удовлетворены качеством получаемого в школе образования. Об этом говорится в полученном редакцией «Ленты.ру» пресс-релизе из Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященного результатам социологического исследования.

«Каждый третий школьник считает, что ему не хватает глубоких знаний по предметам для того, чтобы стать успешным после окончания школы», — отмечено в документе. Пятая (21 процент) часть респондентов отметила недостаток у них денежных средств для посещения дополнительных занятий.

29 процентов опрошенных не понимают, чем им бы хотелось заниматься по завершению учебы. «Каждый пятый ребенок отметил, что школа никак не помогает определиться с будущей профессией», — посетовали в ОНФ.

Об участии в тестировании на выявление интересов, способностей и личных качества рассказал каждый второй подростков. Четверть респондентов посещали презентации вузов и техникумов, экскурсии на предприятия — около 14 процентов.

Не имеют никаких претензий только 12 процентов ребят.

В опросе приняли более 1000 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет из 81 региона страны. Исследование провели в преддверии «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее».

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