В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил Министру образования и науки Ольге Васильевой продлить срок обучения в школах и ввести 12 класс. Он также выступил за увеличение летних каникул на месяц, сообщает ТАСС.

«Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы», — заявил депутат, добавив, что считает необходимым сделать 12 класс профориентационным.

По мнению Власова, сейчас многие выпускники вузов работают не по специальности. Он связывает это с тем, что в школе человек получает лишь общие знания и с трудом может определить интересную ему сферу будущей занятости, а затем руководствуется советами родителей или «определенными веяниями».

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«Если такой ученик обучается за счет средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства», — пояснил он.

В качестве компенсации за дополнительный год в школе депутат предложил продлить летние каникулы для школьников до 1 октября. Это же позволит родителями брать отпуска в сентябре и, возможно, путешествовать по России, что положительно скажется на экономике и принесет дополнительных доход в бюджет, уверен Власов.

Согласно данным портала «Учеба.ру», количество бюджетных мест в крупных московских вузах в 2017 году уменьшилось по сравнению с годом ранее. Лишь в некоторых образовательных учреждениях появились дополнительные места, и то, лишь по некоторым специальностям.

В январском отчете ВЦИОМ о результатах соцопроса на тему перспектив трудоустройства студентов сказано, что выпускникам вузов стало сложнее найти работу после окончания учебы. Почти половина опрошенных (47 процентов) признались, что у них возникли трудности при трудоустройстве по специальности. Еще 40 процентов рассказали о сложностях при поиске высокооплачиваемой должности.

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