Прокуратура Чечни забыла опросить вынужденных ходить на матчи «Ахмата» студентов

Чеченская прокуратура проверила информацию, изложенную в материалах «Кавказского узла» об угрозах отчисления студентов за непосещение домашних матчей ФК «Ахмат», но не нашла никаких нарушений, сообщается в четверг, 26 октября, на сайте прокуратуры республики.

Так, в ведомстве установили, что в Чеченском государственном университете не было встречи представителя местных властей с руководителями и учащимися вузов Грозного, на которой им пригрозили увольнениями и отчислениями за низкий уровень патриотизма и низкую явку на футбольных играх. «Согласно данным Чеченского государственного университета, указанная встреча вовсе не проводилась», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе прокурорской проверки также не были выявлены случаи принуждения студентов посещать футбольные матчи. Этот вывод основывался на том, что никто из учащихся не обращался в правоохранительные органы по данному факту.

23 октября «Кавказский узел» писал, что после череды проигрышей «Ахмата» чеченские власти поручили ректорам грозненских вузов обеспечить стопроцентную явку на предстоящих играх футбольного клуба. В противном случае педагогам пригрозили увольнением, а студентам — отчислением.

24 октября выпускник одного из чеченских университетов рассказал радиостанции Говорит Москва, что ученики вынуждены ходить на спортивные мероприятия, в первую очередь, на футбол, чтобы получать повышенную стипендию в 10 тысяч рублей. Власти Чечни эту информацию не подтверждали.