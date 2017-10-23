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Чеченским студентам пригрозили отчислениями из-за неявки на матчи «Ахмата»

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Власти Чечни обязали руководство университетов обеспечить стопроцентную явку на матчи футбольного клуба «Ахмат». За невыполнение распоряжения ректорам грозит увольнение, а студентам — отчисление. Об этом пишет в понедельник, 23 октября, «Кавказский узел» со ссылкой на учащихся вузов.

По словам одного из студентов, 14 октября — на следующий день после поражения «Ахмата» в матче со «Спартаком» — руководители и студенты вузов Грозного встретились с представителем региональных властей. Во время мероприятия в актовом зале Чеченского государственного университета (ЧГУ) им сообщили, что на прошедшем матче было мало болельщиков, что говорит об отсутствии патриотизма в учебных заведениях.

«[Представитель властей] потребовал предоставить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех "нерадивых" отчислить. Досталось и ректору [ЧГУ], которого он тоже пообещал уволить в случае повторения подобного», — добавил молодой человек.

Другой собеседник издания сообщил, что на ближайшем матче «Ахмата» с дагестанским «Анжи», который состоится 30 октября на «Ахмат-арене», не должно быть свободных мест. На игре необходимо присутствовать как самим педагогам, так и их студентам. «В противном случае действительно могут быть очень большие проблемы у всех», — сказал он.

В разговоре «Кавказским узлом» сотрудник Минобразования Чечни по имени Вахид отметил, что местные власти без труда могут узнать, представители каких вузов не пришли на матч. Это связано с тем, что за каждым учебным заведением закреплено определенное количество мест в конкретном секторе.

13 октября издание сообщало, что чеченские власти обязали сотрудников и учеников вузов присутствовать на игре «Ахмата» со «Спартаком». До этого студенты жаловались, что их заставляют ходить на все домашние матчи «Ахмата» и угрожают отчислением. На это глава республики Рамзан Кадыров отвечал, что «никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы». Гендиректор футбольного клуба Ахмед Айдамиров говорил, что никаких специально закрепленных за учебными заведениями мест на стадионе нет.

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