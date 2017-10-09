Сыновья Кадырова вновь поучаствовали в боях и победили

Сыновья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова приняли участие в показательных боях перед основными поединками чемпионата России по боксу. Трансляцию вел телеканал «Матч! Наш спорт».

9-летний Адам, 10-летний Эли и 11-летний Ахмад вышли на ринг против сверстников из Кабардино-Балкарии. На спортсменах были защитные шлемы, что предписано правилами любительского бокса. Каждый из сыновей Кадырова выиграл свой бой.

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Выступления детей транслировали перед основными боями чемпионата России по боксу, состоявшегося в Грозном 8 октября. На турнире присутствовал и сам Кадыров, наблюдавший в том числе за поединками сыновей.

В октябре 2016 года на турнире Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном прошли бои с участием сыновей Кадырова. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил организаторов, обвинив их в желании устроить зрелище в ущерб здоровью детей, его слова вызвали скандал. Участники боев не носили защитную экипировку, что предусмотрено правилами.