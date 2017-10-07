Емельяненко раскритиковал Тактарова за организацию детских боев

Боец смешанного стиля, президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал главу Федерации ММА России Олега Тактарова за проведение несанкционированных соревнований в Люберцах. Запись Емельяненко сделал на своей странице в Instagram.

«С 29 сентября по 1 октября 2017 года в городе Люберцы состоялся несанкционированный турнир «Чемпионат и первенство Федерации ММА России». Организатором турнира выступила неаккредитованная федерация (ФММАР), которая непонятным образом получила поддержку Администрации города. Турниры со спортивной терминологией "Чемпионат", "Первенство", и "Кубок" может проводить только аккредитованная в Министерстве спорта организация — Союз ММА России», — написал Емельяненко.

Отмечается, что в боях принимали участие спортсмены младше 12 лет. «Проводить соревнования и разрешать использовать ударную технику детям от 6 лет — недопустимо. Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в Министерстве спорта... Мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения», — добавил Емельяненко.

Турнир в городе Люберцы не является официальным спортивным соревнованием включенным в единый календарный план министерства спорта, а его результаты не проходят в зачет спортсменам.

4 октября прошлого года в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам Grand-Prix Akhmat 2016. В его рамках прошли восемь поединков по правилам ММА, а также три боя с участием сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (10, 9 и 8 лет), заявленные как показательные. Дети руководителя республики одержали победы, причем старший ребенок Ахмат выиграл нокаутом на 14-й секунде.

После боев разгорелся конфликт между Емельяненко, осудившим проведение боев, и несколькими чеченскими политиками и функционерами, которые жестко раскритиковали 40-летнего бойца в соцсетях.