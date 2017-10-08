Тактаров ответил на критику Емельяненко

Глава Федерации ММА России Олег Тактаров ответил на высказывания бойца смешанного стиля, президента Союза ММА России Федора Емельяненко, который ранее раскритиковал его за проведение несанкционированных соревнований в Люберцах. Слова Тактарова приводит ТАСС.

«Не знаю, чем занимается Емельяненко, но это обычные кляузы. Мы развиваем спорт и детей, наши соревнования проводятся уже достаточно давно. Что касается закона, то здесь все в порядке, соревнования были согласованы. Не думаю, что Федор Емельяненко может давать мне советы», — сказал Тактаров.

В субботу Емельяненко подверг критике проведение турнира «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» и назвал его несанкционированным. Он отметил, что в боях принимали участие спортсмены младше 12 лет. «Проводить соревнования и разрешать использовать ударную технику детям от 6 лет — недопустимо. Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в Министерстве спорта... Мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения», — добавил Емельяненко.

Турнир в городе Люберцы не является официальным спортивным соревнованием включенным в единый календарный план министерства спорта, а его результаты не проходят в зачет спортсменам.

4 октября прошлого года в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам Grand-Prix Akhmat 2016. В его рамках прошли восемь поединков по правилам ММА, а также три боя с участием сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (10, 9 и 8 лет), заявленные как показательные. Дети руководителя республики одержали победы, причем старший ребенок Ахмат выиграл нокаутом на 14-й секунде.

После боев разгорелся конфликт между Емельяненко, осудившим проведение боев, и несколькими чеченскими политиками и функционерами, которые жестко раскритиковали 40-летнего бойца в соцсетях.