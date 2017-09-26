Кадыров ответил на слухи об обязанности студентов ходить на матчи «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram сообщения о том, что студентов под угрозой отчисления заставляют ходить на футбольные матчи грозненского «Ахмата».

«Отчисляем только за плохую учебу, и то дается время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы. А вас, журналистов, попробуй заставь, на весь мир кричать будете», — написал Кадыров.

Ранее во вторник, 26 сентября, гендиректор футбольного клуба Ахмед Айдамиров также заявил агентству «Р-Спорт», что появившиеся в СМИ сведения не соответствуют действительности. «Это чушь, что места на стадионе привязаны к студенческим билетам. У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать [на стадион]? Ну, один раз загоните, а дальше что?» — сказал Айдамиров.

В понедельник на портале «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») появился материал, в котором говорится о жалобах студентов нескольких вузов — Чеченского госуниверситета, Грозненского государственного нефтяного технического университета и Чеченского педагогического госуниверситета. По словам учащихся, их отпустили после занятий домой, обязав вечером прийти на стадион, где состоится матч между «Ахматом» и казанским «Рубином».

Студенты рассказали, что в противном случае их грозили отчислить: на стадионе для каждого учебного заведения выделены трибуны, места на них привязаны к номерам студбилетов, чтобы легко можно было вычислить тех, кто не пришел.

25 сентября «Ахмат» выиграл у «Рубина» в матче 11-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Основной стадион «Ахмата» — «Ахмат-Арена» (вместимость — 30 тысяч), однако из-за проводящихся там работ по восстановлению газона последняя игра состоялась на стадионе Билимханова (вмещает порядка 10 тысяч человек). Там собралось свыше восьми тысячи зрителей. Средняя посещаемость «Ахмат-Арены» — 19 564.

Рамзан Кадыров — почетный президент ФК «Ахмат».