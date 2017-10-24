Чеченец рассказал о выплате повышенной стипендии за посещение матчей «Ахмата»

Студенты учебных заведений Чечни вынуждены посещать игры футбольного клуба «Ахмат», чтобы получать повышенные стипендии. Об этом радиостанции «Говорит Москва» на условиях анонимности рассказал выпускник одного из чеченских вузов.

По его словам, в республике существует академическая стипендия в размере 1,5 тысяч рублей и повышенная — около 10 тысяч. Последнюю выплачивают в том числе за личные достижения в спорте и посещение спортивных мероприятий. «Достижения не нужны, если у вас нормальные отношения с руководством факультета. Но, если преподам скажут, к примеру, "уважаемый, Вовочка не посещал мероприятия, пусть теперь побегает", тогда препод усложнит жизнь студента», — пояснил собеседник радиостанции.

Он отметил, что у тех, кто не ходит на матчи, во время сессии возникают трудности. Поэтому студенты предпочитают не пропускать такие мероприятия. «Я не знаю ни одного человека, который за последние 5-8 лет добровольно изъявил желание и пошёл на матч. Ни одного», — сказал молодой человек, добавив, что на стадионе никого не выпускают до конца игры, а весь район перекрывают.

23 октября «Кавказский узел» сообщил, что из-за череды проигрышей «Ахмата» региональные власти обязали руководство учебных заведений обеспечить стопроцентную явку на предстоящие игры футбольного клуба. В противном случае ректорам пригрозили увольнением, а студентам — отчислением.

Ранее издание уже писало о принуждении учащихся ходить на футбол. По информации «Кавказского узла», молодых людей заставляли посещать все домашние матчи «Ахмата». Чеченские власти не подтверждают эту информацию.