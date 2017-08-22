Российские работодатели разочаровались в молодых специалистах

Российские работодатели стали меньше интересоваться кандидатами без опыта. Доля компаний, готовых принимать в штат молодых сотрудников, за два года сократилась с 89 до 74 процентов. Таковы результаты исследования HeadHunter и Career.ru, материалы которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Четверть предприятий вообще не нанимают неподготовленных работников. В 2015 году их было 11 процентов.

Работодатели назвали несколько причин снижения интереса к кандидатам без опыта: молодые специалисты слишком амбициозны, при этом у них завышенные зарплатные ожидания (36 процентов респондентов), им требуется время на обучение, а у компании его нет (27 процентов), общее сокращение штата предприятий в текущем году (27), боязнь ошибок со стороны таких сотрудников (9).

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В то же время компании, участвовавшие в исследовании и нанимающие в этом году кандидатов без опыта, отметили их сильные стороны: молодежь готова работать за меньшие деньги, она быстро осваивает новую работу и более творческая, кроме того, выпускники вузов обладают свежими знаниями.

Работодатели считают, что сегодня молодым специалистам легче устроиться в сферу продаж (такой ответ дали 60 процентов респондентов) и рабочими (39 процентов).