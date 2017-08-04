Омич отсудил 30 тысяч рублей за отказ в работе из-за нетрадиционной ориентации

Первомайский районный суд Омска постановил выплатить компенсацию мужчине, которого отказались брать на работу в магазин спортивного питания Hardcore из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает в пятницу, 4 августа, «Омск здесь».

Местный житель Эдуард Мыра требовал от директора магазина Андрея Чистякова 50 тысяч рублей за моральный вред, оформления на работу и выплаты зарплаты. Судья удовлетворила только требование о выплате компенсации, при этом сумма была уменьшена до 30 тысяч.

Мыра попытался устроиться продавцом в магазин весной. Ему отказали, а в письменном ответе сослались на статью 64 Трудового кодекса России и на закон о гей-пропаганде. Мужчине также заявили, что работодатель «не имеет морального и законного права» принять его на работу, пишет издание.

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В то же время Чистяков отметил, что отказ был «вызван лучшими побуждениями». «Я уточнил у Эдуарда, является ли он представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. На что получил утвердительный ответ», — рассказал директор Hardcore. Он добавил, что «учитывая клиентуру магазина, работать [Мыре] у нас будет небезопасно».

Как отмечается, решение суда пока не вступило в силу.

20 июля Чистяков сообщал, что мужчину не взяли на работу в магазин не из-за того, что своими манерами и внешним видом он якобы напомнил гея, а из-за его несоответствия стандартам продавцов спортивного питания. По словам директора, молодой человек очень худой и не разбирался в товарах, которые ему предстояло продавать. Чистяков добавил, что ответ отдела кадров не был согласован с ним, иначе бы там не появилось упоминание закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.